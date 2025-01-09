2025-01-09 21:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، عن سعادته بانتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان، فيما دعا الى أن يكون الانتخاب باباً أمام الجيش اللبناني لأخذ زمام الأمور في جميع بقاع لبنان.

وقال الصدر، في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها شفق نيوز، "أسعدنا كثيراً.. خبر انتخاب رئيس جمهورية جديد للشقيقة لبنان الحبيبة آملاً أن يكون ذلك بداية لرفع معاناة الشعب اللبناني الذي تكالبت عليه قوى الشر العالمي وعلى رأسها أميركا وإسرائيل".

وعبر الصدر، عن أمله من جميع الأطراف السياسية تغليب العقل والمنطق والوطنية وحب الشعب، وترك كل الخلافات السياسية والطائفية التي ترعاها أجندات خارجية تريد النيل من لبنان ووحدته ولقمته وخيراته.

وتابع الصدر، قائلاً "عسى أن يكون ذلك بابا لأخذ الجيش اللبناني الوطني زمام الأمور في جميع بقاع لبنان ولا سيما الجنوب اللبناني المحتل"، مبيناً أن "المنطقة برمتها تحتاج إلى موقف موحد ولا سيما لبنان وفلسطين وسوريا والعراق الذين ما زالوا يعانون من التدخلات الخارجية والإحتلال الصهيوني القذر".

وختم الصدر، حديثه بالقول "نحن الشعب العراقي على أتم الاستعداد للتعاون الإنساني والإجتماعي من أجل نهوض لبنان وباقي الدول أعلاه من جديد لتأخذ موقعها الفاعل من أجل السلام والحرية ودفع الاحتلال والإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية والتطبيع والتشدد والدكتاتورية".

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، رئيساً جديداً للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.