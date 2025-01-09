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انطلاق النسخة الأولى من مهرجان نينوى السينمائي الدولي الشهر المقبل

انطلاق النسخة الأولى من مهرجان نينوى السينمائي الدولي الشهر المقبل
انطلاق النسخة الأولى من مهرجان نينوى السينمائي الدولي الشهر المقبل
2025-01-09 21:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت إدارة مهرجان نينوى السينمائي الدولي انطلاق النسخة الأولى من المهرجان، التي ستقام في مدينة الموصل - مركز محافظة نينوى في العراق، خلال المدة من 5 إلى 7 شباط المقبل.

ودعت الإدارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، السينمائيين والعرب إلى "افتتاح مهرجان نينوى السينمائي الدولي والذي يقام في العراق- مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 5-6-7 فبراير المقبل".

وأضافت، أن "باب المشاركة سيكون للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وأفلام الأنيميشن".

ونبهت إلى، أن "آخر موعد لاستلام الأفلام هو يوم 26 كانون الثاني".



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