انطلاق النسخة الأولى من مهرجان نينوى السينمائي الدولي الشهر المقبل

2025-01-09 21:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت إدارة مهرجان نينوى السينمائي الدولي انطلاق النسخة الأولى من المهرجان، التي ستقام في مدينة الموصل - مركز محافظة نينوى في العراق، خلال المدة من 5 إلى 7 شباط المقبل.

ودعت الإدارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، السينمائيين والعرب إلى "افتتاح مهرجان نينوى السينمائي الدولي والذي يقام في العراق- مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 5-6-7 فبراير المقبل".

وأضافت، أن "باب المشاركة سيكون للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وأفلام الأنيميشن".

ونبهت إلى، أن "آخر موعد لاستلام الأفلام هو يوم 26 كانون الثاني".