العراق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الليرة السورية

2025-01-09 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، مساء الخميس، بضبط شاحنة محملة بمبالغكبيرة من الليرة السورية.

وأبلغالمصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من شرطة كركوك وبعد تلقيها معلوماتاستخبارية عن وجود كميات كبيرة من العملة السورية موجودة على متن شاحنة وبكمياتكبيرة، نصبت كميناً للشاحنة على طريق كركوك – السليمانية (25كم شمال كركوك)".

وأوضحالمصدر، أن "الشاحنة كانت قادمة من القائم في الأنبار، باتجاه السليمانية، وتمضبط الشاحنة من قبل فريق مختص، ويجري جرد المبلغ المهرب، بعد اعتقال سائقي الشاحنةونقلهم الى مقر احتجاز".