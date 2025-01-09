2025-01-09 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من الرئاسة الإيرانية، مساء اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، إن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بحث جملة من المواضيع المهمة خلال زيارته أمس إلى العاصمة طهران.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" دون الخوض في التفاصيل، إن: "ثلاثة مواضيع ركز عليها السوداني خلال مباحثاته مع المسؤولين في طهران هي وضع قوات الحشد الشعبي وتأجيل الإنسحاب الأمريكي من العراق".

وأضاف إن الموضوع الثالث والأهم الذي ركز عليه السوداني مع المسؤولين الإيرانيين هي قيام مدير جهاز المخابرات (حميد الشطري) بوساطة بين إيران ورئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)".

وعن موقف المسؤولين الإيرانيين من تلك المواضيع، أجاب مصدر الرئاسة الإيرانية "فيما يخص الحشد الشعبي فهو متروك للعراقيين أنفسهم هم من يحددون مصالحهم، أما تأجيل الانسحاب الأمريكي فلا نرى أي مبرر لذلك".

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين العام الماضي، إنه في المرحلة الأولى ستبدأ القوات الأميركية وأعضاء التحالف الآخرين بالانسحاب من قواعدها في بغداد وأماكن أخرى بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

وتابع المصدر الإيراني عن الوساطة العراقية بين طهران ودمشق، قال: "ليس لدينا حاليا قنوات اتصال مع الحكام الجدد في دمشق، لكن العراق لديه قنوات اتصال، ويبدو أن العراق يمكن أن يكون قناة اتصال مؤقتة قصيرة المدى لنا من أجل تحديد وإنشاء قنوات اتصال مباشرة خاصة بنا، وهناك اعتبار آخر يدور في ذهن العراقيين، وهو النظام العام في المنطقة، ولذلك فهم يتابعون هذه القضية سواء عبر الدعوة لحوار إقليمي أو غيرها من المساعي".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي وصف خلال استقباله السوداني، أمس، القوات الأمريكية بأنها "قوات احتلال"، مشيراً إلى أن "الدلائل تشير إلى أن القوات الأمريكية تريد البقاء في العراق".