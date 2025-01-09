2025-01-09 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، ان انتخاب رئيس جديد للبنان بهذا التوقيت يؤكد تراجع حزب الله سياسياً في البلاد.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حزب الله تعرض الى ضربات كثيرة من اغتيال قياداته واستنزاف قدراته العسكرية والقتالية وهو تعرض على نكسة عسكرية وامنية بحربه الأخيرة عبر اختراقه عبر أجهزة الاتصالات وتتابع قياداته الميدانية".

وأضاف ان "حزب الله كان مسيطر سياسياً على الأوضاع اللبنانية ولهذا كان قضية انتخاب رئيس الجمهورية معطلة منذ فترة طويلة جداً والبرلمان عقد اكثر من (11) جلسة واخفق بها، لكن بعد ما تعرض له حزب الله عسكرياً انتخب رئيس جديد، وهذا ما يدل ويؤكد بان حزب الله تراجع سياسياً أيضا وليس عسكرياً، وهذا ما تريده إسرائيل واغلب دول الغرب، بل سوف تعمل على تقويض نفوذ الحزب بمختلف المجالات".

وبعد أكثر من عامين من الجمود، اتفقت غالبية القوى السياسية اللبنانية على اسم قائد الجيش الحالي جوزيف عون، ليكون رئيساً للجمهورية اللبنانية، خلفاً للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.