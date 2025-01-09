المندلاوي ورشيد يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2025-01-09 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس ، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، التقى في بغداد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".واضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والدولية".وتابع أنه "جرى مناقشة السبل الكفيلة بتوسيع أطر التعاون والتنسيق بين مجلس النواب و رئاسة الجمهورية من أجل تشريع وإقرار القوانين ذات التماس المباشر بحياة المواطنين".وأشار الى ان "اللقاء تناول الجهود المبذولة من قبل الحكومة على المستوى الخدمي وأهمية دعم مسيرة الإعمار وتأهيل وتطوير البنى التحتية وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب في حياة آمنة ومستقرة".