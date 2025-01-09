العامري مهنئا بعيد الشرطة: نثمن الدور البطولي والعمل الدؤوب لوزارة الداخلية

2025-01-09 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الخميس، الشرطة العراقية بعيد تأسيسها الـ103، مثمنا الدور البطولي والعمل الدؤوب لوزارة الداخلية بتشكيلاتها كافة.وقال العامري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لشرطتنا الوطنية العراقية ضباطاً ومراتب، عيد تأسيسها الثالث بعد المئة، متمنين لها المزيد من التوفيق والسداد".وأضاف، "نثمن الدور البطولي والعمل الدؤوب لوزارة الداخلية بتشكيلاتها كافة وجميع الصنوف الساندة في الوزارة في الدفاع عن العراق وحماية أمنه الداخلي".وتابع، "نستذكر بفخر واعتزاز قوافل الشهداء والمضحين الذين قدمتهم هذه المؤسسة العريقة على طريق الدفاع عن حياض الوطن ومقدساته، وبما يؤكد كفاءة وأهلية قواتنا الأمنية بمختلف تصنيفاتها في رد أي عدوان إرهابي خارجي أو داخلي".