السيد الصدر: أسعدنا خبر انتخاب رئيس جديد للبنان

2025-01-09 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعرحب زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان.وقال السيد الصدر في تدوينة له على منصة (اكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "أسعدنا كثيرًا، خبر انتخاب رئيس جمهورية جديد للشقيقة لبنان الحبيبة آملين أن يكون ذلك بداية لرفع معاناة الشعب اللبناني الذي تكالبت عليه قوى الشر العالمي وعلى رأسها امريكا والكيان الصهيوني".وأضاف، "نأمل من جميع الأطراف السياسية تغليب العقل والمنطق والوطنية وحب الشعب، وترك كل الخلافات السياسية والطائفية التي ترعاها أجندات خارجية تريد النيل من لبنان ووحدته ولقمته وخيراته".وتابع:"عسى أن يكون ذلك بابا لأخذ الجيش اللبناني الوطني زمام الأمور في جميع بقاع لبنان ولا سيما الجنوب اللبناني المحتل".وأكد السيد الصدر أن" المنطقة برمتها تحتاج إلى موقف موحد ولا سيما لبنان وفلسطين وسوريا الذين ما زالوا يعانون من التدخلات الخارجية والاحتلال الصهيوني القذر".واختتم السيد الصدر بالقول:"نحن الشعب العراقي على أتم الاستعداد للتعاون الإنساني والاجتماعي من أجل نهوض لبنان وباقي الدول أعلاه من جديد لتأخذ موقعها الفاعل من أجل السلام والحرية ودفع الاحتلال والإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية والتطبيع والتشدد والدكتاتورية".