زاخو يكتسح ديالى برباعية في دوري نجوم العراق

2025-01-09 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على مضيفه فريق ديالى، يوم الخميس، بنتيجة 4-1 من منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي بتقدمزاخو بهدف دون مقابل لديالى جاء الهدف عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني اضاف زاخو هدفه الثاني عن طريق ناصر محمدو في الدقيقة48، ليضيف زاخو هدفه الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب كوستافو هنريكي، وعاد نفساللاعب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لزاخو في الدقيقة 90+1، وقلص انس مالك النتيجةبتسجيله الهدف الوحيد لديالى في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده الى النقطة 25 بالمركز الثالث وتجمد رصيدديالى عند النقطة 4 بالمركز 19.