عودة أكثر من 14 ألف لبناني كانوا في العراق إلى بلادهم

2025-01-09 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكدت السلطات العراقية عودة أكثر من 14 ألف لبناني نازح إلى بلادهم، وسط استمرار عملية العودة لعائلات أخرى، فيما تشدد الحكومة العراقية على مواصلة تقديم الدعم الكامل للعائلات اللبنانية التي ما زالت موجودة في العراق.واستأنف العراق في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت لإعادة العائلات اللبنانية التي قرّرت العودة […]

