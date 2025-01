من يقف خلف تأسيس ائتلاف القيادة السنية الموحدة وما هي اهدافه

2025-01-09 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر انتقد الشيخ مزاحم الحويت احد شيوخ عشائر الغربية تشكيل ائتلاف القيادة السنية الموحدة عادا التحالف بانه امتداد لدول خارجية داعمة للتنظيمات المتطرفة. وقال الحويت في حديث مع وكالة “عراق اوبزيرفر” ان تشكيل ما يسمى بائتلاف القيادة السنية الموحدة جاء بدفع من دول خارجية واجندات داخلية هدفها تمزيق وحدة البيت السني وادخاله …

