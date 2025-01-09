العثور على مواقع أثرية في (دهوك) شمال العراق

2025-01-09 23:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت مديرية آثار وتراث محافظة (دهوك) اليوم الخميس العثور على مواقع أثرية يعود تاريخها إلى نحو ثمانية آلاف عام وذلك بالتعاون مع فريق البحث عن الآثار من جامعة (أوديني) الإيطالية.وذكرت المديرية في بيان ان الاكتشافات الجديدة تم العثور عليها في (سهل نافكور) ناحية (روفيا) التابعة للمحافظة والواقعة شرقي (دهوك).وأوضح البيان ان اكتشاف أولى أشكال إنتاج الفخار المصحوبة بمعالجة الحبوب التي تعود إلى 8 آلاف عام تم في (سهل نافكور) على بعد بضعة كيلومترات من (روفيا) في (دهوك).وأضاف ان علماء الآثار في (دهوك) وجامعة (أوديني) الإيطالية اكتشفوا مبنيين يعود تاريخهما إلى 7000 عام قبل الميلاد كانا ينتميان إلى النخب الاجتماعية في ذلك الوقت ويطلق عليهما (المبنى المستطيل من الطوب الطيني) و(المبنى الأبيض) وقد بنيا على قمة تل.واعتبر أن هذه الاكتشافات تعد أبرز نتائج حملة التنقيب التي أجريت هذا العام في إطار مشروع البحث عن الآثار في (أسينكران) الذي تديره دائرة الآثار في (دهوك) وجامعة (أوديني) الإيطالية بإشراف المديرية العامة للآثار والتراث في اقليم كردستان.ويهدف المشروع إلى إعادة بناء الآليات التي حولت المجتمعات الزراعية الأولى إلى مستوطنات معقدة تتميز بالتخصص في العمل والترتيب الاجتماعي وهي نموذج أولي للمجتمع الحديث. (النهاية) ص ب ر / ر س