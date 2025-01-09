مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد موهبته حتى 2030

2025-01-09 23:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر نادي مانشستر يونايتد الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمديد بقاء نجمه الصاعد، الإيفواري أماد ديالو ليبقى داخل الفريق الأول بعقد طويل الأمد، نظير تألقه منذ بداية الموسم.جاء قرار إدارة الشياطين الحمر بتمديد عقد لاعبه الشاب، قبل 5 أشهر من نهاية عقده، حيث كان يقترب من أن يصبح لاعبًا حرًا، بحكم ان عقده السابق كان ينتهي في يونيو/حزيران القادم.وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي بعد تمديد عقد ديالو: "لقد وقع لاعبنا أماد ديالو على عقدًا جديدًا، سيمدد إقامته في نادينا حتى 30 يونيو 2030".وكان ديالو قد وفد إلى صفوف الشياطين الحمر في يناير 2021 قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل 21 مليون يورو؛ وخلال السنوات الماضية، رحل عن النادي مرتين بنظام الإعارة، حيث لعب نصف موسم مع رينجرز الاسكتلندي وموسم 2022-2023 مع سندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.