زاخو يقسو على ديالى في دوري النجوم

2025-01-09 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب فريق زاخو ، اليوم الخميس ، على ديالى بنتيجة ثقيلة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 13 من دوري النجوم .ونجح فريق زاخو بتخطي منافسه في مباراة تسيدها الفريق الشمالي، إذ سجل محمد علي عبود وناصر محمدوه في الدقيقتين 38 ، 47 من الشوط الأول ، بينما تكفل مهاجم زاخو البرازيلي غوستافو بتسجيل هدفين في الشوط الثاني د 59 ، 91 .وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة نجح ديالى بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 96 عن طريق أنس مالك .ويحتل زاخو المركز الثالث في جدول ترتيب فرق دوري النجوم ب 25 نقطة، فيما يقبع ديالى بالمركز ما قبل الأخير ( 19 ) بـ 4 نقاط فقط .