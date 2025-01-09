زاخو يقسو على ديالى في دوري النجوم
2025-01-09 23:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب فريق زاخو ، اليوم الخميس ، على ديالى بنتيجة ثقيلة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 13 من دوري النجوم .
ونجح فريق زاخو بتخطي منافسه في مباراة تسيدها الفريق الشمالي، إذ سجل محمد علي عبود وناصر محمدوه في الدقيقتين 38 ، 47 من الشوط الأول ، بينما تكفل مهاجم زاخو البرازيلي غوستافو بتسجيل هدفين في الشوط الثاني د 59 ، 91 .
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة نجح ديالى بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 96 عن طريق أنس مالك .
ويحتل زاخو المركز الثالث في جدول ترتيب فرق دوري النجوم ب 25 نقطة، فيما يقبع ديالى بالمركز ما قبل الأخير ( 19 ) بـ 4 نقاط فقط .
تغلب فريق زاخو ، اليوم الخميس ، على ديالى بنتيجة ثقيلة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 13 من دوري النجوم .
ونجح فريق زاخو بتخطي منافسه في مباراة تسيدها الفريق الشمالي، إذ سجل محمد علي عبود وناصر محمدوه في الدقيقتين 38 ، 47 من الشوط الأول ، بينما تكفل مهاجم زاخو البرازيلي غوستافو بتسجيل هدفين في الشوط الثاني د 59 ، 91 .
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة نجح ديالى بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 96 عن طريق أنس مالك .
ويحتل زاخو المركز الثالث في جدول ترتيب فرق دوري النجوم ب 25 نقطة، فيما يقبع ديالى بالمركز ما قبل الأخير ( 19 ) بـ 4 نقاط فقط .