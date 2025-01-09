2025-01-09 23:18:09 - المصدر: ايشان

أعرب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، عن سعادته بانتخاب رئيس جديد للبنان، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في رفع معاناة الشعب اللبناني. ￼ في تدوينة له على منصة “إكس”، أشار الصدر إلى أن انتخاب الرئيس قد يكون بداية لرفع معاناة الشعب اللبناني، الذي تكالبت عليه قوى الشر العالمي، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل. […]

ظهرت المقالة الصدر يعبر عن “سعادته” بانتخاب جوزيف عون: آمل أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب أولاً على ايشان.



