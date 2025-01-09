2025-01-09 23:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

حددت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، موعد افتتاح مجسر المصافي في الدورة والمباشرة بمشروع الكريعات ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة، فيما أكدت أن المشاريع تشهد إنجازاً متسارعا.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجسر المصافي سيكون جاهزا للافتتاح خلال كانون الثاني الجاري، فيما ستشهد الأشهر المقبلة إنجازا متسارعا لبقية المشاريع ضمن الحزمة الأولى من فك الاختناقات المرورية".

وأوضح، أن "الدائرة مستمرة في تنفيذ الحزمة الثانية من المشاريع، حيث تم إحالة جزء منها إلى التنفيذ، فيما لا تزال بعض المشاريع الأخرى قيد الإحالة"، لافتا إلى أن "أبرز هذه المشاريع هو مشروع جسر الكريعات الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة من جهة الكاظمية، والمتوقع أن يباشر العمل به مع بداية العام المقبل".

وأشار الموسوي إلى، أن "هنالك أيضاً مشروع تقاطع طريق 77 ونفق الحسنين في جانب الرصافة، الذي يمتد من أسفل ساحة الحسنين باتجاه تقاطع الفقمة، والذي يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية في منطقة كرادة خارج، المعروفة بكثرة المحال التجارية".

وأكد الموسوي، أن "الحزمة الثانية تتضمن تقليص عدد التقاطعات الأرضية في محور كرادة خارج"، مشددا على، أن "استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع تهدف إلى ضمان استمرار حركة المرور دون اختناقات أثناء العمل، مع ضمان توفير التمويل اللازم لاستكمالها.