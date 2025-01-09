خارطة طريق كردستانية على طاولة السوداني لإنهاء أزمة الرواتب

2025-01-09 23:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصدر حكومي رفيع، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)،أن "مجلس وزراء إقليم كردستان دعا إلى عقد اجتماع استثنائي يوم السبت المقبل، لبحث أزمة الرواتب في الإقليم".

وقال المصدر، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء في إقليم كردستان وجه دعوة لجميع الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، لحضور اجتماع السبت المقبل".

وأضاف، أن "الاجتماع الطارئ سيتناول وضع خريطة طريق لحل أزمة الرواتب في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الخريطة المزمعة ستُقدم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح، أن "مجلس وزراء الإقليم توصل إلى قناعة بأن أزمة الرواتب ستستمر خلال عام 2025، مما دفعه إلى توجيه الدعوة لممثلي الكرد في بغداد، بهدف التباحث وأخذ وجهات نظرهم حول خريطة الطريق المزمع طرحها".

يشار إلى أن رواتب الموظفين في كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل، الامر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإقليم وأدى الى تدهور الخدمات.