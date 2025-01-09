كوردستان ايران.. هزة أرضية تضرب مهاباد وارومية

2025-01-09 23:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة، مساء الخميس، محافظة أذربيجان الغربية في إيران وشملت مدن تبريز وارومية.

وأوردت مصادر صحفية ايرانية في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هزة ارضية قوية ضربت في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، مدينة عجب شير وامتد تأثيرها إلى مدن تبريز وارومية في محافظة أذربيجان الغربية.

واشار التقرير الى ان قوة الهزة بلغت 4.3 درجة بمقياس ريختر المكون من تسع درجات في خط عرض 37.55 وخط طول 45.50 وعلى عمق 12 كيلومترا، لافتا إلى انه لم يتم صدور إحصاء رسمي للخسائر في الارواح او الاضرار المادية من الجهات الرسمية.