2025-01-09 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة مرور قضاء طوزخورماتو، مساء الخميس، بأن سبعة من لاعبي نادي الطوز لكرة القدم، أصيبوا جراءاصطدام سيارتهم على طريق بغداد الطوز ضمن محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة فريق ناديالطوز الرياضي تعرضت لحادث سير على طريق بغداد كركوك قرب قضاء الطوز، حيث صدمتسيارة نوع (كيا حمل) سيارة الفريق خلال عودتهم من العاصمة بغداد، وقوة الحادث أدتإلى إلى إلحاق أضرار كبيرة في سيارة النادي والسيارة الأخرى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عنه إصابة سبعة منلاعبي فريق الطوز تم نقلهم إلى مستشفى القضاء للعلاج".

وفي السياق، قال محمد البياتي، أحد لاعبي نادي الطوز، لوكالةشفق نيوز، إن "الفريق كان قد شارك في الدوري العراقي لكرة القدم الدرجةالثانية، حيث كانت له مباراة من نادي التجارة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وعندطريق العودة اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة النادي وأصيب عدد من لاعبي الفريق".

وأضاف البياتي، أن "الحادث كان قوياً وتسبب عنه أضرارمادية بالسيارة التي تقل اللاعبين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".