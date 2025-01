2025-01-09 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرمادي / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال شخص انتحل صفة ضابط في محافظة الأنبار. ​وقال المصدر، إن “الاستخبارات العسكرية القت القبض على متهم انتحل صفة ضابط رفيع المستوى واستغلال مواقع التواصل لتحقيق مكاسب شخصية”. ​وأضاف المصدر أن “عملية الاعتقال تمت ضمن محافظة الانبار”، بجهد فني كبير لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع …

The post اعتقال ضابط وهمي في الانبار first appeared on Observer Iraq.