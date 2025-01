2025-01-09 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / متابعة عراق اوبزيرفر أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بوفاة عاملين سقطا في المجاري بمحافظة بكركوك. وقال المصدر، إن “عاملين سقطا بمجاري احد المجمعات السكنية في كركوك”. وأضاف المصدر أن “العاملين توفيا على الفور”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

The post وفاة عاملين سقطا في المجاري بكركوك first appeared on Observer Iraq.