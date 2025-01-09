2025-01-09 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير دولي، يوم الخميس، عن إفلاس أكثر من ألف شركة في فرنسا، بينما أكد أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ 14 عاماً في البلاد.

ووفقاً لتقرير صدر عن شركة BPCE Observatoire، اطلعت عليه شفق نيوز، فإن أكثر من 66 ألف شركة في فرنسا أشهرت إفلاسها العام الماضي 2024 ما يعد مستوى غير مسبوق منذ العام 2009.

كما ذكرت الشركة، "كان 2024 عاما قياسيا مع 66422 حالة إفلاس للشركات بزيادة نسبتها 28% عن 2019، الذي يعد عاما أساسيا قبل أزمة جائحة فيروس كورونا في 2020-2022".

وأشار التقرير إلى أن "إجمالي الوظائف المعرضة للخطر في العام 2024 بلغ 260 ألف وظيفة"، مبينة أن "5265 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أعلنت إفلاسها في 2024، بما في ذلك الشركة الرائدة في صناعة الزجاج Duralex والعلامة التجارية الرياضية Le Coq Sportif، وارتفع عدد هذه الشركات المفلسة بنسبة 51% مقارنة بالعام 2019".

وعن سبب ارتفاع حالات إفلاس الشركات، لفت التقرير، إلى "التباطؤ الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة" فضلا عن "حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية".

وفي وقت سابق، ذكر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية "إنسي" أن الدين الخارجي لفرنسا تجاوز 3.3 تريليون يورو ووصل إلى 113.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واللافت أن الدين الخارجي لفرنسا سجل في النصف الثاني من 2024 نموا قدره 72 مليار يورو ليصل الآن إلى مستوى قياسي عند 3.303 تريليون يورو.