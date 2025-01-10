انتحار مراهق ودهس منتسب بالداخلية وعملية أمنية في بغداد

2025-01-10 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء الخميس، ليلة مليئة بالأحداث الأمنية والمجتمعية، أبرزها دهس منتسب في وزارة الداخلية وانتحار مراهق، فضلاً عن تنفيذ ممارسة أمنية بحثاً متاجرين بالمواد المخدرة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في وزارة الداخلية، لقي مصرعه أثناء الاستراحة، نتيجة تعرضه لحادث دهس خلال قيادته دراجة نارية ضمن منطقة حي التراث، تم التحفظ على الداهس ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

إلى ذلك، أشار المصدر، إلى أن "مراهقاً يبلغ من العمر 13 عاماً، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة بغداد الجديدة،

وحسب إدعاء ذويه فإنه أقدم على هذا الفعل بعد رسوبه في الامتحانات المدرسية".

في الأثناء، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عملية أمنية ضمن مناطق الكفاح والفضل، بحثاً عن المتورطين بتجارة المواد المخدرة

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في الجيش العراقي في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن عملية أمنية أسفرت عن القاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في الجيش العراقي وتزوير هويته العسكرية وادعى انه شقيق الضابط في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً".