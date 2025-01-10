رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة حسم ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان

2025-01-10 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ، ضرورة حسم ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الخميس ببغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء، بحث طبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الداخلية والدولية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تجاوز الخلافات وتذليل العقبات بين الحكومتين للارتقاء بمستوى العلاقة وبما يحقق الاستقرارين الأمني والاقتصادي ويحفظ مصالح المواطنين".وأضاف، أنه "تم التأكيد على ضرورة حسم ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وعدم خلط مسألة المستحقات المالية للإقليم بالخلافات والصراعات السياسية، وأهمية التنسيق والتعاون بين قادة القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار واعتماد أسلوب الحوار البنّاء لحل القضايا العالقة وفق القانون ومراعاة تطبيق الدستور والعمل على توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان".وتابع: "كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في سوريا وضرورة حماية حقوق جميع المكونات في سوريا بما فيهم حقوق الشعب الكردي، وحشد الجهد الدولي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".