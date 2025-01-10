رقم قياسي.. رونالدو ثالث أسرع لاعب بتسجيل الأهداف في الدوري السعودي

2025-01-10 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل رقم قياسي جديد، يومالخميس، إذ أصبح ثالث أسرع لاعب بتسجيل الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجّل كريستيانو رونالدو هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر على نظيرهالأخدود بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الخميس،ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف النجم البرتغالي عند الدقيقة 42 من زمن المباراة، من علامة الجزاء،وبعد هزه لشباك نادي الأخدود، أصبح رونالدو ثالث أسرع لاعب في الدوري السعودي للمحترفينيسجّل 60 هدفاً، إذ احتاج لـ60 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف، في حين احتاج المغربيعبدالرزاق حمدالله لـ 51 مباراة والسوري عمر السومة لـ52 مباراة، بحسب موقع "سيإن إن بالعربية".

كما بَاتَ كريستيانو رونالدو (39 عاماً) رابع لاعب يهز الشباك 60 مرة بقميصفريق "العالمي"، بعد حمدالله والسعودي محمد السهلاوي والبرازيلي تاليسكا.