القبض على منتحل صفة ضابط برتبة كبيرة بالجيش في الأنبار

2025-01-10 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الدفاع، القاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في الجيش العراقي في مواقع التواصل الإجتماعي في الأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهد فني كبير لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع كتيبة الاستطلاع العميق التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية ، قامت بتنفيذ عملية أمنية اسفرت عن القاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في الجيش العراقي وتزوير هويته العسكرية وادعى انه شقيق الضابط في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار".وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً".