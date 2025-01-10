ريال مدريد يهزم مايوركا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

2025-01-10 00:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.وتمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف ريال مدريد الأول، عند الدقيقة 63، من متابعة لهجمة منظمة تصدى لها حارس مايوركا.وسجل هدف ريال مدريد الثاني فالجنت مدافع مايروكا بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 90+2، وأنهى رودريجو الثلاثية، عند الدقيقة 90+5.