(واع) تنشر التشكيلة الجديدة لخلية الإعلام الأمني
2025-01-10 01:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، أمراً ديوانياً بإعادة هيكلة خلية الإعلام الأمني وتحديد مهام عملها.
وبحسب مصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، فأنه "استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:
أولا: إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء سعد معن ابراهيم وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم وجهة انتسابهم لاحقا:
1- حسين علاوي خليفة/ مكتب رئيس مجلس الوزراء.
2- اللواء مازن شكور/ قيادة العمليات المشتركة.
3- المتحدث باسم وزارة الداخلية.
4- مدير اعلام رئيس أركان الجيش.
5- مدير العمليات النفسية / جهاز المخابرات الوطني العراقي.
6- الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب.
7- مدير اعلام جهاز الامن الوطني العراقي.
8- مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي.
9- مدير اعلام قيادة القوات البرية.
10- مدير اعلام قيادة عمليات بغداد.
11- مدير اعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
12- مدير اعلام قيادة الفرقة الخاصة.
13- مدير اعلام قوات الرد السريع/ وزارة الداخلية.
14- مدير اعلام وزارة البيشمركة.
15- يوسف عبادي محمد/ وزارة الداخلية.
ثانيا: يكون اللواء تحسين ابراهيم صادق مديرا لاعلام وزارة الدفاع ونائبا لرئيس خلية الاعلام الامني.
ثالثا:
1- تكليف صباح النعمان ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة على ان يواصل مشاركته بالاجتماعات الدورية للخلية.
2- يتولى جهاز مكافحة الارهاب تكليف بديلا عن صباح نعمان ليكون متحدثا باسم الجهاز.
رابعا: تتولى خلية الاعلام الأمني المهام الآتية:
1- بناء رسالة اعلامية الى الشعب العراقي بخصوص الشأن الأمني لتوضيح الحوادث الامنية في العراق.
2- مواجهة الاشاعات والدعاية المضادة تجاه القوات الامنية وعملها وادارتها للامن القومي العراقي.
3- تسهيل الاتصال بالقوات العراقية المشتركة والتغطيات للاحداث الامنية والعسكرية لوسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية.
4- اصدار المطبوعات والاحصاءات الخاصة بالبيانات العسكرية والامنية مع وجوب الالتزام بالمعايير الاعلامية الوطنية والمهنية.
5- التنسيق المشترك ما بين الوزارات والاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية و الاستخبارية لغرض توحيد الخطاب الامني والمعلومات الاعلامية والنفسية الداخلية والخارجية وسبل معالجتها مهنيا ووفق الحقائق المهمة التي يتطلب اطلاع الشعب عليها.
6- الاستثمار الأمثل ووفق رؤية وخطاب اعلامي مهني ووطني واضح لكل الموارد الاعلامية الامنية من قنوات واذاعات وبرامج وصحف ومواقع ومراسلين ضمن خطط واستراتيجيات واسبقيات تحددها وتتابعها خلية الاعلام الامني.
خامسا:
ترتبط خلية الاعلام الامني اداريا بقيادة العمليات المشتركة ويكون مقر عملها في القيادة المذكورة انفا ويتولى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاشراف عليها.
سادسا: تتولى وزارتي الدفاع والداخلية تقديم الدعم اللوجستي للخلية لتسهيل عملها.
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، أمراً ديوانياً بإعادة هيكلة خلية الإعلام الأمني وتحديد مهام عملها.
وبحسب مصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، فأنه "استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:
أولا: إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء سعد معن ابراهيم وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم وجهة انتسابهم لاحقا:
1- حسين علاوي خليفة/ مكتب رئيس مجلس الوزراء.
2- اللواء مازن شكور/ قيادة العمليات المشتركة.
3- المتحدث باسم وزارة الداخلية.
4- مدير اعلام رئيس أركان الجيش.
5- مدير العمليات النفسية / جهاز المخابرات الوطني العراقي.
6- الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب.
7- مدير اعلام جهاز الامن الوطني العراقي.
8- مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي.
9- مدير اعلام قيادة القوات البرية.
10- مدير اعلام قيادة عمليات بغداد.
11- مدير اعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
12- مدير اعلام قيادة الفرقة الخاصة.
13- مدير اعلام قوات الرد السريع/ وزارة الداخلية.
14- مدير اعلام وزارة البيشمركة.
15- يوسف عبادي محمد/ وزارة الداخلية.
ثانيا: يكون اللواء تحسين ابراهيم صادق مديرا لاعلام وزارة الدفاع ونائبا لرئيس خلية الاعلام الامني.
ثالثا:
1- تكليف صباح النعمان ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة على ان يواصل مشاركته بالاجتماعات الدورية للخلية.
2- يتولى جهاز مكافحة الارهاب تكليف بديلا عن صباح نعمان ليكون متحدثا باسم الجهاز.
رابعا: تتولى خلية الاعلام الأمني المهام الآتية:
1- بناء رسالة اعلامية الى الشعب العراقي بخصوص الشأن الأمني لتوضيح الحوادث الامنية في العراق.
2- مواجهة الاشاعات والدعاية المضادة تجاه القوات الامنية وعملها وادارتها للامن القومي العراقي.
3- تسهيل الاتصال بالقوات العراقية المشتركة والتغطيات للاحداث الامنية والعسكرية لوسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية.
4- اصدار المطبوعات والاحصاءات الخاصة بالبيانات العسكرية والامنية مع وجوب الالتزام بالمعايير الاعلامية الوطنية والمهنية.
5- التنسيق المشترك ما بين الوزارات والاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية و الاستخبارية لغرض توحيد الخطاب الامني والمعلومات الاعلامية والنفسية الداخلية والخارجية وسبل معالجتها مهنيا ووفق الحقائق المهمة التي يتطلب اطلاع الشعب عليها.
6- الاستثمار الأمثل ووفق رؤية وخطاب اعلامي مهني ووطني واضح لكل الموارد الاعلامية الامنية من قنوات واذاعات وبرامج وصحف ومواقع ومراسلين ضمن خطط واستراتيجيات واسبقيات تحددها وتتابعها خلية الاعلام الامني.
خامسا:
ترتبط خلية الاعلام الامني اداريا بقيادة العمليات المشتركة ويكون مقر عملها في القيادة المذكورة انفا ويتولى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاشراف عليها.
سادسا: تتولى وزارتي الدفاع والداخلية تقديم الدعم اللوجستي للخلية لتسهيل عملها.