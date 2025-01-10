(واع) تنشر التشكيلة الجديدة لخلية الإعلام الأمني

2025-01-10 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، أمراً ديوانياً بإعادة هيكلة خلية الإعلام الأمني وتحديد مهام عملها.وبحسب مصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، فأنه "استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:أولا: إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء سعد معن ابراهيم وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم وجهة انتسابهم لاحقا:1- حسين علاوي خليفة/ مكتب رئيس مجلس الوزراء.2- اللواء مازن شكور/ قيادة العمليات المشتركة.3- المتحدث باسم وزارة الداخلية.4- مدير اعلام رئيس أركان الجيش.5- مدير العمليات النفسية / جهاز المخابرات الوطني العراقي.6- الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب.7- مدير اعلام جهاز الامن الوطني العراقي.8- مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي.9- مدير اعلام قيادة القوات البرية.10- مدير اعلام قيادة عمليات بغداد.11- مدير اعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية.12- مدير اعلام قيادة الفرقة الخاصة.13- مدير اعلام قوات الرد السريع/ وزارة الداخلية.14- مدير اعلام وزارة البيشمركة.15- يوسف عبادي محمد/ وزارة الداخلية.ثانيا: يكون اللواء تحسين ابراهيم صادق مديرا لاعلام وزارة الدفاع ونائبا لرئيس خلية الاعلام الامني.ثالثا:1- تكليف صباح النعمان ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة على ان يواصل مشاركته بالاجتماعات الدورية للخلية.2- يتولى جهاز مكافحة الارهاب تكليف بديلا عن صباح نعمان ليكون متحدثا باسم الجهاز.رابعا: تتولى خلية الاعلام الأمني المهام الآتية:1- بناء رسالة اعلامية الى الشعب العراقي بخصوص الشأن الأمني لتوضيح الحوادث الامنية في العراق.2- مواجهة الاشاعات والدعاية المضادة تجاه القوات الامنية وعملها وادارتها للامن القومي العراقي.3- تسهيل الاتصال بالقوات العراقية المشتركة والتغطيات للاحداث الامنية والعسكرية لوسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية.4- اصدار المطبوعات والاحصاءات الخاصة بالبيانات العسكرية والامنية مع وجوب الالتزام بالمعايير الاعلامية الوطنية والمهنية.5- التنسيق المشترك ما بين الوزارات والاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية و الاستخبارية لغرض توحيد الخطاب الامني والمعلومات الاعلامية والنفسية الداخلية والخارجية وسبل معالجتها مهنيا ووفق الحقائق المهمة التي يتطلب اطلاع الشعب عليها.6- الاستثمار الأمثل ووفق رؤية وخطاب اعلامي مهني ووطني واضح لكل الموارد الاعلامية الامنية من قنوات واذاعات وبرامج وصحف ومواقع ومراسلين ضمن خطط واستراتيجيات واسبقيات تحددها وتتابعها خلية الاعلام الامني.خامسا:ترتبط خلية الاعلام الامني اداريا بقيادة العمليات المشتركة ويكون مقر عملها في القيادة المذكورة انفا ويتولى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاشراف عليها.سادسا: تتولى وزارتي الدفاع والداخلية تقديم الدعم اللوجستي للخلية لتسهيل عملها.