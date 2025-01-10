العراق: انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان خطوة مهمة للاستقرار

2025-01-10 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد 9 - 1(كونا) -- أعرب العراق عن ترحيبه بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس وأشاد بخطوة انتخابه التي وصفها بالمهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان بعد شغور المنصب لأكثر من عامين.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إنها تأمل بان تسهم قيادة الرئيس الجديد في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبل مشرق يسوده التقدم والازدهار.وأكدت أن العراق حكومة وشعبا يقف دائما الى جانب لبنان في مواجهة التحديات وانه ملتزم بتعزيز العلاقات الاخوية والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية) ع ح ه / ه س ص