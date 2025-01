2025-01-10 02:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

جدة/ متابعة عراق أوبزيرفر ضرب ريال مدريد موعداً مع غريمه برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه الخميس على مايوركا في المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية. وفاز الريال بثلاثة أهداف دون رد. تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم حيث تستضيف السعودية …

