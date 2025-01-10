أنشيلوتي يثير القلق حول بيلينجهام وفالفيردي

2025-01-10 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد مدرب ريال مدريد ،كارلو أنشيلوتي ، أن الاشتباك الذي حدث بين لاعبي الملكي وريال مايوركا في نهاية مباراة الفريقين كان بلا داع.وحقق الريال الفوز على مايوركا بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، قال كارلو: "لم يكن هناك ضرورة للدخول في هذه المشاحنات مع نهاية المباراة.. لقد فعلوا شيئا غير ضروري".والتمس أنشيلوتي العذر للاعبين بسبب أحداث المباراة، مضيفاً: "حاولت تهدئة الأمور مع (مافيو) ولم يحدث شيء، ولا ألوم لاعبينا أو لاعبي مايوركا".وعن سيناريو المباراة، قال المدرب الإيطالي: "بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نسجل، خاصة أن مايوركا دافع جيداً حتى الدقيقة الأخيرة".وأشار إلى تميز مايوركا وخطورته في الألعاب الهوائية، مما كان يشكل تهديداً على فريقه طوال الوقت، لولا توازن فريقه حتى النهاية.وبسؤاله عن حالات لاعبيه، أكد أنشيلوتي أن لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني بحالة جيدة، مؤكداً أن الطبيب فضل إخراجه من الملعب، لتفادي المجازفة به بعد الاصطدام.لكن أنشيلوتي أشار إلى معاناة الثنائي جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي من حمل عضلي، نظراً لارتفاع نسق المباراة.المصدر : كورة