استقرار الذهب ليتجه إلى أفضل اداء اسبوعي منذ نهاية العام الماضي

2025-01-10 08:51:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب استقرارا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أميركية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولارا.

ويترقب المستثمرون عن كثب تقريرا مهما للوظائف من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وفقا لرويترز.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يتبناها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولارا للأونصة، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولارا، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.