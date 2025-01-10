الأنواء الجوية: أمطار متوسطة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة

2025-01-10 09:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت، سيكون الطقس غائماً مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اغلب اقسام المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرص لتساقط أمطار خفيفة في بعض اقسام المنطقة الجنوبية خاصة الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت، ستكون في دهوك وأربيل والسليمانية 13، والأنبار 15، وفي نينوى وصلاح الدين 16، وفي بغداد وكركوك 17، وديالى وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف 18، وواسط 19، والمثنى 22، والديوانية وميسان وذي قار 23، وفي البصرة 24".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأحد القادم، سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون أحيانا رعدية خاصة في الأقسام الشرقية، اما المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون غائما في الأقسام الشرقية منها مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وأوضح أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً على العموم كما تنشط الرياح في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفرصة لتشكل الضباب في المنطقة الشمالية صباحاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".