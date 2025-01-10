وزير الثقافة يوجه بضرورة حماية المواقع الاثارية والتراثية

2025-01-10 09:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، بضرورة حماية المواقع الاثارية والتراثية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، أن "وزير الثقافة عقد اجتماعا ضم رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، والمدير العام لدائرة المتاحف العامة لمى ياس الدوري، والمدير العام للدائرة الادارية والمالية والقانونية الحقوقي فلاح حسن الجميلي لبحث الاستعدادات لاستقبال السائحين والزائرين قبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025".

وأشار البيان الى أن "البدراني وجه بضرورة اتخاذ كل السبل لحماية المواقع الاثارية والتراثية"، مشدداً على "توفير الخدمات للسائحين وتهيئة المتحف العراقي والمباني التراثية لإظهار حضارة العراق وتاريخه من خلال تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات الساندة لإنجاح المشروع الذي يعد الخطوة الأبرز لإعادة العاصمة الى مكانتها الحقيقية بين عواصم العالم".

وحث البدراني خلال الاجتماع "على الاسراع بأعمال الجرد في المتحف مع تبسيط إجراءات مراجعة المواطنين وفقا للضوابط والتعليمات في قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002".