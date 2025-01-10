الذهب يتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني

2025-01-10 09:15:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب استقرارا، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف تشرين الثاني، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:44 بتوقيت بغداد، حيث حقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات