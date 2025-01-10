انخفاض اسعار النفط العراقي في السوق العالمية

2025-01-10 09:15:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، انخفاضا بعد مرحلة من الارتفاع المتواصل في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 72.47 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 75.67 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.35- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 77.31 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 74.30 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.34+ على لكلاهما.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع





