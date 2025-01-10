اليوم .. ديربي الصقور والأنيق لحساب دوري النجوم

2025-01-10 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيستضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ديربي العاصمة بغداد بين فريق القوة الجوية متصدر الترتيب العام ونظيره الطلبة لحساب منافسات الجولة الـ(13)من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025).وفي أولى مباريات اليوم يستند الزوراء إلى ارتفاع الجانب المعنوي للاعبيه، بغية تخطي حاجز فريق الكهرباء، ونجح النوارس بحسم نتيجة الكلاسيكو أخيراً، ليدخل سباق التنافس مجدداً على إحراز اللقب، لا سيما أنه يحتل المركز الخامس بـ (22 نقطة).بدوره يخوض فريق الشرطة الوصيف مواجهة محفوفــة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على النجف، وتمكن القيثارة من تسجيل رباعية في شباك أربيل بالجولة (12)، ليقلص الفارق مع صاحب المركز الأول إلى نقطتين.وعلى الجانب الآخر يعول غزلان البادية على عاملي الأرض والجمهور من أجل إيقاف تقدم الأخضر نحو الصدارة، لاسيما أنه ينظر لهذه المباراة بطموح العودة للمسار الصحيح إثر خسارته الأخيرة أمام الطلبة بهدفين لهدف واحد.ويمتلك فريق الشرطة (25) نقطة في المركز الثاني ، بينما لدى النجف صاحب المرتبة العاشرة (17) نقطة.ويلعب اليوم أيضاً فريق أربيل أمام نظيره الكرمة في ملعب فرانسو حريري.