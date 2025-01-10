2025-01-10 10:00:02 - المصدر: واع

متابعة-واعقرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا تسجيل الثنائي (داني أولمو وباو فيكتور) مجدداً في قائمة برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.وظهر اللاعبان في موقعي الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ضمن قائمة الفريق الكتالوني.وبهذا القرار، أصبح بمقدور اللاعبين، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام ريال مدريد.وجاء قرار الاتحاد والرابطة، بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة الضوء الأخضر بقيد ثنائي البارسا "بشكل مؤقت"، لحين نهاية الفصل في الطعن الذي قدمه برشلونة.وذكر المجلس في بيانه، أنه من أجل تقييم الإجراء الاحترازي العاجل لبرشلونة، قام بتحليل الطعن المكون من 52 صفحة، وأكثر من 60 وثيقة تم تقديمها مع الطعن.وتعود الفصول الأولى في قضية أولمو وفيكتور للصيف الماضي، عندما استغلت إدارة برشلونة، الإصابة القوية للمدافع الدنماركي لأندرياس كريستنسن لقيد أولمو.إلا أن الإدارة لم تقدم في الوقت المسموح، منتصف ليل 31 كانون أول 2024، الضمانات الكافية لاستيفاء شروط اللعب المالي النظيف (القاعدة 1:1) الخاصة برابطة الليجا.وإزاء هذا الوضع، أوضح الاتحاد أنه لا يمكنه "منح أي رخصة" في حالة عدم وجود تصريح من الرابطة.من جانبها، تحركت إدارة البارسا، لبيع مقاعد كبار الشخصيات في المنصة الشرفية لملعب سبوتيفاي كامب نو، من أجل الحصول على أموال لحل هذه الأزمة.المصدر : كورة