2025-01-10 10:27:03 - المصدر: ايشان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا. وتابع بايدن، الذي تبقى له أيام قليلة في منصبه: “هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا”، مضيفا: “تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن”. وتتردد السلطات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا […]

ظهرت المقالة بايدن يصف حرائق كاليفورنيا بـ”الأكثر دمارا” في تاريخ الولاية أولاً على ايشان.



