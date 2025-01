2025-01-10 10:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، أن تبدأ الأمطار فجر السبت معلنة عن حالة عدم استقرار جوي ترافقها حرارة منخفضة

The post الأنواء الجوية: الأمطار تبدأ فجر السبت معلنة عن حالة عدم استقرار جوي appeared first on جريدة المدى.