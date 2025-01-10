أتلتيكو مدريد يصدر بيانا حول أزمة أولمو

2025-01-10 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أصدر نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، بيانا حول قضية داني أولمو وباو فيكتور، وقرار المجلس الأعلى للرياضة، بالموافقة بشكل مؤقت على تسجيلهما لصالح برشلونة.

وقال الأتلتي في بيان، إن "قانون الرياضة يحمي السيطرة الاقتصادية للدوري الإسباني، ومع ذلك، فإن هذا القرار يعرض ذلك للخطر"، مبينا ان "السيطرة الاقتصادية لليجا، كانت الأداة الرئيسية التي جعلت كرة القدم لدينا عملية تحظى بإعجاب دولي".

وأضاف "نادينا على غرار جميع أعضاء الليجا حتى هذا القرار، كنا ننفذ قواعد السيطرة الاقتصادية وسنواصل احترام ذلك. في الواقع، لامكانية المنافسة إلى المستوى الذي كنا عليه في الأعوام الأخيرة، قررنا زيادة رأس المال، رغم الجهود الكبيرة التي يمثلها ذلك".

وأشار الى ان "هذا التدخل الحكومي يخلق سابقة خطيرة، لأنه يفتح الطريق لتخطي القوانين واللجوء إلى الأخطاء الخطيرة للماضي. أتلتيكو مدريد يحافظ على التزامه بالإدارة الصارمة والمسئولة، وبدون قواعد واضحة ومتساوية للجميع، ليس هناك بطولة عادلة ممكنة".

ووافق المجلس الأعلى للرياضة، على منح التصريح المؤقت العاجل الذي طلبه برشلونة لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور "بشكل مؤقت"، حتى يتم البت في الطعن المقدم من البارسا بشكل نهائي.

المصدر: وكالات





