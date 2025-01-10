إصابة 3 أطفال بانفجار مخلف حربي شمالي صلاح الدين

2025-01-10 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بصلاح الدين، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أطفالجراء انفجار مخلف حربي شمالي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأطفال كانوا يلهون في حي النور وسط قضاء بيجي (35كمشمال صلاح الدين)، ووجدوا مخلفاً حربياً وقاموا باللعب به فانفجر ليتبين أنه قنبلةيدوية".

وأضافالمصدر أنه "تم نقل الأطفال إلى مستشفى بيجي للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاًبالحادثة".

ويسجلقضاء بيجي على فترات متقطعة انفجار مخلفات حربية وهي جزء مما تركة تنظيم داعش فيالمناطق التي كان يسيطر عليها بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تركت مخلفات فيمناطق مختلفة.