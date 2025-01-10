2025-01-10 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عُقد المؤتمر التنسيقي لمباراة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات ونظيره الفلسطيني،يوم الجمعة، تمهيداً للمباراة التي غداً السبت، ضمن الجولة الأولى لمنافسات تصفياتآسيا.

وعُقدالمؤتمر في فندق "الميراث" وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، وحضر منالجانب العراقي كل من المدير الإداري للمنتخب علي عباس، وإداري المنتخب ضياء ستار،حيث سيرتدي منتخب السيدات العراقي اللون الأبيض وحارسة المرمى اللون الأصفر، فيماسيرتدي الفريق الفلسطيني اللون الأحمر، وستقام المباراة في الساعة السابعة والنصفمساءً بتوقيت تايلاند (الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد).

وتطرقالمؤتمر التنسيقي إلى نظام البطولة، وتأهل الفرق من المجموعات الأربع، منتخبان منكل مجموعة ومنتخبان (أفضل ثالث)، إضافة الى منتخبي إيران واليابان البطل والوصيفمن النسخة السابقة، فضلاً عن الصين البلد المنظم ليكتمل عقد الفرق الـ12 التيستخوض النهائياتَ شهر أيار/ مايو المقبل.

وتضممجموعة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، وهي المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية،كلاً من منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلدالمستضيف للتصفيات.