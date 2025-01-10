الإعمار: تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025

2025-01-10 11:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث يتم تدويره بين المقترضين"، لافتا الى أن "مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو راتب الكفيل أو حسب ما يتم طلبه من المواطن نفسه، وأن السقف الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار".وأضاف أنه "يتم تخصيص المبالغ سنويا حسب ما يتم استرداده من المقترضين السابقين والذي يكون سداده على مدار 15 سنة حيث يتم وضع الخطة الاقراضية بناء على المبالغ المسترجعة، لذا فان الاعداد تختلف من سنة لاخرى بناء على توفر السيولة النقدية ومبلغ القرض الممنوح "، مبينا أن "عدد معاملات الاقراض المقبولة لعام 2024 والتي تم صرفها بلغ (16309) معاملات اقراضية في كل المحافظات، اما المبالغ التي صرفت فقد بلغت حوالي اكثر من تريلون و80 مليار دينار، شملت المقترضين الجدد إضافة الى مقترضين آخرين سابقين والمستحقين لدفعات لاحقة ".وأشار الصفار الى أن "المبلغ الاقراضي المرصود لعام 2025 بلغ (950) مليار دينار"، مؤكدا انه "سيتم شمول المتقدمين على منصة أور ولحين نفاذ المبلغ المحدد لكل محافظة".