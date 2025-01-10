واسط تحتفل باليوم السنوي للمحافظة

2025-01-10 11:15:01 - المصدر: واع

واسط – واعتحتفل، اليوم الجمعة، محافظة واسط في ذكرى تأسيسها الـ 103، بحضور رسمي وشعبي، حيث انطلقت حملة واسعة لمديريات البلديات في المحافظة استعدادا للاحتفال.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حملة واسعة لمديريات البلديات في محافظة واسط، انطلقت استعدادا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ103 لتأسيس المحافظة"، لافتاً إلى أن "الحملة تضمنت تنظيف وغسل سيطرة اللج وتزيين السيطرة بالأعلام العراقية وتثبيت اللوحات الإعلانية والترحيبية، اضافة إلى إزالة التجاوزات وتنظيم المظهر العام لضمان بيئة حضارية تعكس جمال المحافظة".بدوره، دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي العوائل الواسطية في تدوينة على منصة فيسبوك وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إلى "الحضور في مهرجان (يوم واسط) على أرضية ملعب الكوت الأولمبي للاحتفاء بالمحافظة الذي نأسس له ليكون يوماً سنوياً"، مبينا أن "المهرجان سيضم برامج ومعارض ثقافية وادبية وفقرات متنوعة للكشافة ومفاجآت".