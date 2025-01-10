2025-01-10 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"ضمن عملياتها الأمنية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية وتضييق الخناق على تجارة المخدرات، وبجهود أمنية مميزة لقطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مكافحة مخدرات بغداد الرصافة، تمكّنت قوة من اللواء الثالث، من القاء القبض على متهمين اثنين، مطلوبين وفق المادة (28 مخدرات) في منطقة (الكرادة) ببغداد".واضاف، أنه"تم ضبط بحوزتهما 42 غم من مادة الكريستال، وميزان الكتروني، وبندقية كلاشنكوف، ومسدس، وادوات للتعاطي)، مبينا انه"تمت إحالتهما مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".