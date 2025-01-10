2025-01-10 11:20:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

عقد مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق اجتماعاً في مطرانية الارمن الارثوذكس / كمب سارة اليوم الخميس 09 / 01 / 2025وناقش قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية والتعديلات المقترحة على القانون.ورأى اعضاء المجلس أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع لما له من أهمية في قادم الايام.وترأس جلسة الاجتماع قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان الكلي الطوبى حسب نظام الداخلي للمجلس.



