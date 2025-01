2025-01-10 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت محافظة بغداد، قراراً يُلزم أمانة العاصمة وقيادة عمليات بغداد بالسماح بدخول المواد الإنشائية ومواد البناء إلى بعض المناطق الزراعية، بعد منع استمر لعدة أشهر. وأوضحت المحافظة أن القرار يأتي في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين، لكنه لا يشمل أعمال تجريف البساتين. كما أكدت المحافظة أن تحديد المناطق المشمولة بالسماح سيجري بالتنسيق …

