2025-01-10 11:27:04 - المصدر: ايشان

يستضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ديربي العاصمة بغداد بين فريق القوة الجوية متصدر الترتيب العام ونظيره الطلبة لحساب منافسات الجولة الـ(13)من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025). وفي أولى مباريات اليوم يستند الزوراء إلى ارتفاع الجانب المعنوي للاعبيه، بغية تخطي حاجز فريق الكهرباء، ونجح النوارس بحسم نتيجة الكلاسيكو […]

ظهرت المقالة اليوم .. ديربي الجوية والطلبة في دوري نجوم العراق أولاً على ايشان.



